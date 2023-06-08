Экс-судебный пристав в Минводах попался на ряде коррупционных преступлений

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах бывший судебный пристав может попасть в тюрьму по четырем уголовным делам. С августа по декабрь 2022 года злоумышленник получил взятку от женщины в 130 тысяч рублей за помощь в непринятии мер по выселению ее из нежилого помещения и остановлению исполнительного производства, которым занимался пристав.

— Кроме того, в 2022 и 2023 году подозреваемый, под предлогом прекращения исполнительных производств, не находящихся у него в производстве, получил от 3 должников денежные средства на общую сумму 39 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Деньги пристав потратил на себя. Правда, о преступлениях узнали, и против злоумышленника завели уголовные дела по факту взятки и трем эпизодам мошенничества.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на формирование доказательной базы, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.