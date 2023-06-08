В Ставрополе 10 июня перекроют восемь улиц
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе 10 июня из-за международного форума творческих союзов «Белая акация» перекроют восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
С 6:00 до 22:00:
- по улице Маршала Жукова ( от Ленина до улицы Михаила Морозова);
- улице Михаила Морозова ( от Артема до Маршала Жукова);
С 18:00 до 22:00:
- по улицам Советской, Булкина, Михаила Морозова ( от Пушкина до Артема);
- улице Артема (от Ленина до Дзержинского);
- улице Дзержинского (от ул. Пушкина до Октябрьской Революции);
- улице Кавалерийской (от Дачной до Дзержинского);
- проспекту Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской);
- проспекту Карла Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции).
Объехать перекрытые участки дорог предлагают по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Голенева, Подгорной, Ясеновской, Шаумяна. Также 10 июня прекратят поездку троллейбусы №1, 2, 4, 9. Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут.