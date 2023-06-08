В Ставрополе 10 июня перекроют восемь улиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 10 июня из-за международного форума творческих союзов «Белая акация» перекроют восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЬЕ 10 ИЮНЯ

С 6:00 до 22:00:

- по улице Маршала Жукова ( от Ленина до улицы Михаила Морозова);

- улице Михаила Морозова ( от Артема до Маршала Жукова);

С 18:00 до 22:00:

- по улицам Советской, Булкина, Михаила Морозова ( от Пушкина до Артема);

- улице Артема (от Ленина до Дзержинского);

- улице Дзержинского (от ул. Пушкина до Октябрьской Революции);

- улице Кавалерийской (от Дачной до Дзержинского);

- проспекту Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской);

- проспекту Карла Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции).

Объехать перекрытые участки дорог предлагают по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Голенева, Подгорной, Ясеновской, Шаумяна. Также 10 июня прекратят поездку троллейбусы №1, 2, 4, 9. Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут.