Водителя под наркотиками поймали на проспекте Кулакова в Ставрополе

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На проспекте Кулакова в Ставрополе сотрудники ДПС остановили 30-летнего водителя, у которого обнаружили признаки опьянения. Зрачки местного жителя были расширенные, а кожа – бледная. Ему предложили пройти тест на алкоголь, и мужчина согласился, сославишсь на то, что не пьет и не курит. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Прибор следов употребления спиртосодержащих веществ не установил, поэтому гражданину было предложено проехать в наркодиспансер. Врачи, отобрав биожидкости для исследования, вынесли заключение:мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. После наказания ему надо будет получить медзаключение о пригодности к вождению и снова сдать экзамен.