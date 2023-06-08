В Ингушетии 20 сотрудников министерства финансов уличили в сокрытии доходов

20 чиновников в Ингушетии уличили в сокрытии доходов Фото: Даниил ОПАРИН

В Ингушетии 20 сотрудников министерства финансов, 5 из которых занимают должности руководителей территориальных управлений, уличили в сокрытии доходов от государства. Прокуратура республики провела проверку и убедилась, что в 2022 году чиновники дали недостоверные сведения о своем заработке, тратах и имуществе, в том числе супругов и детей за 2021 год.

— Так, ими укрывались сведения о находящихся в собственности объектах движимого и недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей, земельных участков, жилых и нежилых помещений, ежемесячных и единовременных пособиях и социальных выплатах. Неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

При этом министерство финансов полгода ничего не делало с нарушениями. Прокуратур потребовал привести документы в порядок. По итогам проверки 20 должностных лиц привлекли к ответственности. Как именно их наказали, ведомство не сообщает.