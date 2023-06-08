После обрушения потолка в Доме культуры на Ставрополье началась проверка

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Александровском округе Ставрополья, в поселке Новокавказском, в Доме культуры обвалился потолок. Капитальный ремонт здания, по данным сайта госзакупок, проводился меньше двух лет назад и стоил порядка 12 млн рублей. Правда, договор расторгли, но подрядчику выплатили почти всю сумму сделки. Прокуратура начала проверку по факту обрушения.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, действиям должностных лиц органа местного самоуправления, а также подрядной организации при проведении капитального ремонта здания учреждения культуры, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами. Прокуратура взяла на контроль результаты проверки. По ее результатам будет решен вопрос о мерах реагирования. Не исключено заведение уголовного дела по факту нарушений.