На Ставрополье 18-летний парень выгуливал собаку и зарезал соседа

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья 18-летний местный житель попал под следствие за убийство соседа. Днем 6 июня этого года парень на одной из улиц поселка Горный поссорился с потерпевшим из-за того, что ныне подозреваемый выгуливал сторожевую собаку без поводка. Конфликт закончился поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— После этого 18-летний подозреваемый вернулся домой, вооружился кухонным ножом, пришел к 23-летнему соседу и нанес один удар в область живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте, – пишет ведомство.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи УК РФ (убийство). Подозреваемого посадили в СИЗО, доказательства его вины собираются следователями. Расследование продолжается, после парень предстанет перед судом, где решится его судьба.