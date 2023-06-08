Туристов на Лунной поляне курорта Архыз обеспечили быстрым мобильным интернетом

Число туристов растет не только на курорте Архыз, но и в целом в Карачаево-Черкесии. Фото: megafon.ru

МегаФон расширил покрытие сети LTE на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Новая базовая станция расположена на высоте более 2250 м над уровнем моря и обеспечивает скоростным доступом в интернет спортсменов, туристов и спасателей на Лунной поляне.

Телеком-объект расположен в районе верхней станции канатной дороги «Млечный путь». Он является одним из наиболее высоких в республике. Зимой в этом месте пролегают трассы для лыжников и сноубордистов, летом – маршруты для пеших походов и велосипедных прогулок.

«Мы видим по увеличению нагрузки на нашу сеть, как растет число туристов не только на курорте Архыз, но и в целом в Карачаево-Черкесии. С начала 2023 года республику посетили на 10 % больше гостей, чем годом ранее. Пик туристического потока в зимний сезон ожидаемо пришелся на новогодние каникулы. Также в январе зафиксирован наибольший голосовой и интернет-трафик», — комментирует Радмир Бурлаков, директор МегаФона в Карачаево-Черкесии.

За 5 месяцев года туристы в Карачаево-Черкесии скачали из мобильной сети оператора порядка 250 Тбайт информации. Такого объема достаточно, чтобы посмотреть фильм «Чебурашка» онлайн 90 тысяч раз или загрузить в социальные сети 100 млн фото с красочными пейзажами гор.

Топ регионов страны по числу туристов в КЧР в 2023 году выглядит так:

Москва и Московская область – 21 %;

Ставрополье – 20 %;

Краснодарский край и Ленинградская область – по 6 %;

Волгоградская и Астраханская области – по 5 %.

Самыми редкими гостями стали жители северных регионов страны и Дальнего Востока. Но при этом они же оказались самыми активными пользователями мобильной связи. Выходцы из Ханты-Мансийского автономного округа больше всех говорили – в среднем каждый из них потратил на беседы по телефону 41 минуту при обычном показателе – 10 минут на человека. В среднем на каждого сахалинца прошлось 16 Гбайт интернет-трафика – это почти вдвое больше объема, потраченного абонентами из других регионов.