Подрядчик сорвал сроки капитального ремонта сельской больницы на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Степновском округе Ставрополья прокуратура проверила капитальный ремонт сельской больницы, который делался по национальному проекту. Между медучреждением и подрядной организацией был заключен госконтракт, который просрочили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), – пишет ведомство.

По результату рассмотрения прокурорского акта подрядчика оштрафовали на неназванную прокуратурой сумму. Нарушения закона были устранены, а работы были завершены.