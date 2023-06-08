Стихийную свалку в Буденновском округе Ставрополья заставили убрать через суд

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья стихийную свалку заставили убрать через суд. Прокуратура начала проверку в отношении органов местного самоуправления и нашла нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На месте нашли бытовые отходы, которые никто не планировал убирать.

— В ходе проверки было выявлено несанкционированное место размещения отходов, образованное и не ликвидированное в результате бездействия Покойненского территориального отдела администрации Буденновского муниципального округа, – пишет прокуратура.

Чтобы устранить нарушение закона, прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием убрать свалку. Документ удовлетворили и возложили обязанность на администрацию. Ведомство следит за тем, чтобы мусор убрали с территории.