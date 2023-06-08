На Ставрополье спасатели поймали забравшуюся в школу змею

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В станице Георгиевской на Ставрополье в школу заползла змея. Школьные повара обнаружили рептилию на перилах лестницы запасного выхода, находящимся на заднем дворе учреждения. Директор принял решение не пытаться выгнать гостью самостоятельно, а позвать спасателей.

— Приехав на место вызова, спасатели АСГ Георгиевска обнаружили пресмыкающееся, внешне похожего на полоза. Животное вело себя неагрессивно, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Так как змея не вела себя агрессивно, спасатели предположили, что она забралась в школу, чтобы спрятаться от жары. Прохладный порог учреждения понравился рептилии, и она решила остаться там. Правда, людям не совсем понравилось ее присутствие.

Специалисты отловили змею и отнесли ее в дикую природу подальше от населенного пункта.