Объем выдачи автокредитов ВТБ на Ставрополье вырос на треть

Потребность населения в личном автотранспорте на Ставрополье всегда была высокой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В мае 2023 года продажи автокредитов ВТБ в Ставропольском крае превысили 235 млн рублей, что на 33% больше результата апреля. По итогам пяти месяцев региональные выдачи банка в этом сегменте составили 730 млн рублей, что в два раза превышает итоги за январь-май 2022 года.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае проводилось с такими транспортными средствами около 31,3% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 13% в структуре выдач.

По оценке ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года - 109,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.

«Потребность населения в личном автотранспорте на Ставрополье всегда была высокой, поэтому особо непривычно было весной прошлого года наблюдать значительный спад в продажах автокредитов. Но в этом году в сегменте – заметное оживление. Свою роль в этом сыграл перезапуск отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются. Это напрямую сказывается на динамике кредитования в регионе: объем предоставленных автокредитов в мае по сравнению с январем текущего года уже увеличился на 40%», – прокомментировал управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.