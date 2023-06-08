Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за уровня воды реки Калаус

Фото: соцсети главы Апанасенковского округа Дениса Климова

В Апанасенковском округе Ставрополья ввели режим повышенной готовности из-за того, что в реке Калаус уровень воды достиг неблагоприятных отметок. Глава муниципалитета Денис Климов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

— Провел заседание комиссии, на котором приняли решение о введении режима повышенной готовности с 12:00 часов. Определили план мероприятий по недопущению подтопления подворий жителей села Воздвиженского, – написал Денис Климов в социальных сетях.

Мониторинговые группы выявляют заторы в русле реки, чтобы впоследствии их устранить. Пока что ситуация находится под контролем, угрозы подтопления села нет. Вода из устья реки выливается на пастбища.