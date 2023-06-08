Водитель маршрута №48 в Ставрополе матерился и оскорблял пассажиров

Водитель автобуса в Ставрополе матерился и оскорблял пассажиров Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе водитель маршрута №48 ответит за маты и оскорбления в адрес пассажиров. В СМИ появилась информация о злобном маршрутчике, которая попала в министерство дорожного и транспортного хозяйтсва региона. Там начали разбираться в произошедшем.

— Краевой миндор проведет профилактическую работу с перевозчиком по маршруту №48. Это необходимо для внеочередных инструктажей водительского состава, – сообщили в пресс-службе миндора Ставропольского края.

Водителей будут инструктировать по поводу культуры поведения, соблюдения правил перевозки пассажиров, а также им объяснят, какая ответственность грозит перевозчикам, которые нарушают правила. Антигерою, из-за которого это началось, грозит дисциплинарная ответственность.