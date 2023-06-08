На Ставрополье 17-летнего парня приговорили к 6 годам за убийство оконной рамой

На Ставрополье осудили подростка, убившего человека оконной рамой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Георгиевске на Ставрополье осудили 17-летнего парня, который до смерти избил оппонента. Ночью 22 сентября 2022 года на одной из улиц города подросток поссорился с потерпевшим. В какой-то момент ныне осужденный взял часть оконной рамы и стал избивать мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В результате удара мужчине был причинен тяжкий вред здоровью в виде осложненной закрытой черепно-мозговой травмы.От полученного повреждения спустя непродолжительное время 28-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении Георгиевской районной больницы, – пишет ведомство.

На парня завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал вину подростка и приговорил к 6 годам лишения свободы в воспитательной колонии.