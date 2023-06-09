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НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:22

Водители маршруток и автобусов в Ставрополе не вышли на линии из-за рейдов ГИБДД

Транспорт проверяют на техническое состояние и качество оказания услуг
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе водители части маршрутов просто не вышли на линию из-за рейдов ГИБДД по проверки технического состояния транспорта и качество оказания услуг. Проверку решили провести после увеличения жалоб на перевозку пассажиров и нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— С раннего утра мероприятия организованы в точках выпусков на линию автобусов и маршрутных такси,где проводится предрейсовый осмотр и выдаются соответствующие документы на осуществление деятельности, – пишет ведомство.

Из-за этого люди не смогут уехать на работу, а водителям общественного транспорта, нарушающим правила, грозит ответственность. Рейды также пройдут на крупных перекрестках и остановках. Что делать жителям города, которые едут по делам, в Госавтоинспекции не сказали.