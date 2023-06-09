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НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:29

Пожилой водитель переехал спящего на дороге пьяного пешехода на Ставрополье

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В садоводческом товариществе Предгорного округа Ставрополья под колеса автомобиля попал пьяный пешеход. Накануне днем на полевой дороге поселка Ясная Поляна водитель ВАЗ-21043 наехал на мужчину, который спал на проезжей части. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С многочисленными переломами и травмами 60-летний житель Ессентуков доставлен в реанимацию. Автомобилем управлял 84-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии началась проверка, в которой выясняют все обстоятельства произошедшего. Что грозит водителю или пешеходу, автоинспекторы не сообщают.