Экс-сотрудник полиции в Ставрополе попался на взятках на 1 млн рублей

Экс-правоохранитель в Ставрополе может попасть в тюрьму за взятки на 1 млн Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе бывшему сотруднику полиции грозит срок. Злоумышленник занимал должность инспектора по особым поручениям отделения надзора за техническим состоянием транспортных средств УГИБДД по Ставропольскому краю. Деньги он получил за помощь в службе других правоохранителей.

— Денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 1 млн рублей за осуществление общего покровительства и попустительства по службе, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

С апреля 2018 года по февраль 2023 года подозреваемый через посредника, заместителя начальника отдела ГИБДД «Буденновский», получил от автоинспекторов 1 млн рублей, чтобы не обращать внимания на допущенные ими нарушения и не наказывать за них. В МВД узнали о произошедшем и провели проверку.

— По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали, и на инспектора завели уголовное дело по части 6 части 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас экс-правоохранителя посадили в СИЗО до окончания расследования. За дела посредника и взяткодателей также взялись следователи.

— По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.