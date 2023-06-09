Водитель экскаватора сдавал назад и спровоцировал аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В станице Курской на Ставрополье водитель экскаватора-погрузчика выезжал с прилегающей территории задним ходом. Он должен был уступить дорогу другим машинам, но не убедился в безопасности маневра и не воспользовался помощью других людей, чтобы обезопасить выезд.

По дороге ехала «Лада Приора», в которую задним ходом врезался экскаватор. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь, так как водитель легковушки пострадал. О происшествии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— С травмой головы в больницу доставлена 42-летняя водитель легкового автомобиля, жительница станицы. За рулем спецтехники находился 25-летний житель села Эдиссия, – пишет ведомство.

Водитель экскаватора был трезвый, за последние два года получил шесть штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии началась проверка.