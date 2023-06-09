Активисты Невинномысского Азота приняли участие в проекте «Уникальные водоемы России»

Акция охватывает более 15 регионов России

Активисты Невинномысского Азота совместно с экологами и волонтерами привели в порядок прибрежную территорию реликтового озера Кравцово в Ставропольском крае, собрав 8 кубометров мусора.

Активисты собрали 8 кубометров мусора

Экологическое мероприятие прошло в рамках программы «Уникальные водоемы России», основная цель которого – очистка берегов и оздоровление небольших рек, озер, заливов, которые не попадают в крупные федеральные проекты. Реликтовое озеро Кравцово относится к таким водоемам. Береговая линия озера составляет 4 километра. Часть растений, произрастающих в округе, занесены в Красную Книгу России. Водоем привлекает и рыболовов – здесь водятся караси, сазаны, сомы, окуни. Чтобы сохранить естественное функционирование экосистемы, территории площадью 169 гектаров присвоили статус заказника краевого значения. Озеро известно тем, что имеет плавающий остров, траектория движения которого зависит от уровня воды.

Многие экоактивисты уже не первый год участвуют в природоохранных акциях

В рамках мероприятия заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края Михаил Голубов вручил награды экоактивистам, которые уже не первый год участвуют в природоохранных акциях.

За содействие в организации Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» национального проекта «Экология» дипломами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации отмечены сотрудники Невинномысского Азота: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Роман Лада и главный специалист отдела по связям с общественностью Мария Миронова. За активную гражданскую позицию и личный вклад в сохранение природного наследия края ведущий специалист отдела операционной эффективности Евгений Пушкарев и электромонтер цеха электроснабжения Дмитрий Щеколов отмечены благодарственными письмами общественной организации Ставропольского края «Экологический патруль».

Участники мероприятия получили дипломы Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Проект «Уникальные водоемы России» реализуется по инициативе Всероссийского общества охраны природы в рамках Всероссийской акции «Вода России». Акция охватывает более 15 регионов России, в их числе Приморье, Воронежская и Иркутская области, Кольский полуостров и другие.