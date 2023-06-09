Пьяный водитель без прав притворился пешеходом при виде ДПС на Ставрополье

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Вблизи Новопавловска на Ставрополье сотрудники ДПС патрулировали участок и заметили, как водитель при виде их автомобиля резко свернул на обочину, вышел из машины и стал ходить возле нее. Автоинспекторы поняли, что автомобилист явно что-то нарушил, поэтому остановились возле него. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Сотрудники подъехали к автомобилю, 33-летний местный житель сообщил, что автомобиль уже давно стоит на этом месте, а он просто прогуливается рядом. Водитель не учел, что все транспортные средства ГИБДД оборудованы системой видеорегистраторов, – пишет ведомство.

Оказалось, права у водителя отобрали за пьяное вождение. На этот раз он отказался от теста на алкоголь. На мужчину собрали материалы для заведения уголовного дела по факту повторного нарушения. Документы передали в отдел дознания ОМВД. Автомобилисту грозит увеличение срока лишения прав, крупный штраф и до двух лет тюрьмы.