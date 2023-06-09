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НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:53

В Ставрополе после проверок ГИБДД с линии сняли 48 маршруток и автобусов

Было проверено более 400 машин, 110 водителей получили штрафы, к ответственности привлекли 28 должностных лиц
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе после проверки сняли 48 маршруток и автобусов

В Ставрополе после проверки сняли 48 маршруток и автобусов

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

После проверки маршруток и автобусов от ГИБДД в Ставрополе с линии сняли 48 машин из 400 проверенных, причем 7 из них аннулировали регистрацию из-за незаконного изменения конструкции. За нарушения правил дорожного движения штрафы получили 110 водителей, а 28 лиц привлекли к ответственности за допуск к работе неисправных транспортных средств.

В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что основными нарушениями стали изношенная резина, внесение изменений в конструкцию, незаконно установленное ГБО, неисправные внешние световые приборы.

— Автоинспекторы остановили школьный автобус, у которого была диагностическая карта, где было указано, что автобус технически неисправен. И несмотря на имеющиеся неисправности и отсутствие пройденного техосмотра, водитель по указанию директора школы не отправился покупать запчасти, – пишет ведомство.

К ответственности привлекли не только водителя, но и образовательную организацию за выпуск и игнорирование неисправного автобуса. Проверка пассажирского транспорта в городе продолжается.