В Ростовской области подросток изнасиловал третьеклассницу возле школы

В Ростовской области подросток изнасиловал третьеклассницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целый месяц молчала 10-летняя школьница, изнасилованная 14-летним подростком в Ростовской области. Девочка возвращалась домой со школы через гаражи, где старшеклассник схватил ее и надругался. Об этом коллегам из «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник в правоохранительных органах.

Подросток стал угрожать девочке, обещая наказать ту, если она проболтается о случившемся взрослым. Мама потерпевшей увидела, что ее дочь стала вести себя странно. Она вывела ее на разговор и узнала о произошедшем. После женщина пришла в полицию с заявлением.

На парня завели уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Подозреваемого посадили под домашний арест. Если его вину докажут, молодому человеку грозит срок.