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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:01

Жительница Ставрополья попала под следствие за избиение полицейского

Инспектор по делам несовершеннолетних пришел в дом к подозреваемой и получил металлической дверью по голове
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья попала под следствие за избиение полицейского

Жительница Ставрополья попала под следствие за избиение полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ипатовском округе Ставрополья 38-летняя местная жительница может оказаться в тюрьме после избиения полицейского. Вечером 6 мая этого года инспектор по делам несовершеннолетних пришел домой к ныне подозреваемой, чтобы проверить, в каких условиях живут дети. Злоумышленнице не понравились законные требования сотрудника, за что она начала его избивать.

— Женщина отказалась предоставить ему доступ в квартиру и нанесла не менее пяти ударов руками и ногами по различным частям тела, а также один удар металлической дверью в область головы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму – легкий вред здоровью. И все же на женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Доказательства вины подозреваемой собираются. После она предстанет перед судом.