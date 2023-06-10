Пострадавшие от ливня жители Ставрополя получили выплаты на восстановление жилья

На снимке - последствия сильного ливня в поселке Солнечнодольск. Фото: ПАСС СК

На Ставрополье начались выплаты из краевого бюджета жителям территорий, пострадавших от ливней и введенных в режим чрезвычайной ситуации. Социальная помощь оказывается в размере 10 тысяч рублей, а выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества — по 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.

Первый транш из региональной казны составил 510 тысяч рублей, что означает, что 51 жителю краевой столицы было перечислено по 10 тысяч. Практически весь объем средств уже на счетах получателей, сообщили в правительстве региона.

В данный момент руководители пострадавших территорий продолжают составлять списки получателей помощи. На эти цели в резервном фонде края предусмотрено 16,9 миллиона рублей.

— В дальнейшем социальные выплаты будут осуществляться краевым министерством труда и социальной защиты населения по мере получения реестров от муниципалитетов. Отметим, что осуществление выплат стало возможным в рамках утвержденного губернатором Владимиром Владимировым постановления о введении режима ЧС в пострадавших от стихии территориях, — уточнили в правительстве Ставрополья.

В конце мая-начале июня штормовое предупреждение в крае действовало почти две недели. На регион выпало в разы больше месячной нормы осадков, сильные ливни затопили дороги и некоторые жилые дома.