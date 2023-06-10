Главу села в Ингушетии поймали на незаконной раздаче земель на 2,4 миллиона

Главе села грозит срок из-за нелегально подписанных бумаг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ингушетии отправили в суд дело в отношении главы села Аки-Юрт в Малгобекском районе. Его обвинили в 5 эпизодах незаконной раздачи земельных участков.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год глава сельской администрации без законных оснований выдал выписки из похозяйственной книги о принадлежности на праве постоянного пользования земельных участков пяти местным жителям. Эти документы послужили основанием для оформления права собственности на 5 земельных участков, которые были оценены в более чем 2,4 миллиона рублей.

Фактически государственная собственность на данные земельные участки не разграничена. Таким образом, право распоряжения ими имела только администрация Малгобекского района, а муниципалитет утратил право собственности.

Земельные участки поместили под арест. Обвинительное заключение было направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Ингушетии. Главу обвинили в пяти эпизодах превышения должностных полномочий.