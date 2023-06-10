Четыре зоны отдыха в Ставрополе продолжили строить после ливней

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе продолжается работа по благоустройству территорий, ставших победителями конкурса краевой программы по поддержке местных инициатив в 2022 году. Работы ведутся на четырех локациях.

На прилегающей территории к культурно-досуговому центру «Чапаевец» заканчивается строительство нового сквера. Рабочие заливают бетоном арматурный каркас для подпорных стен, устанавливают бордюры и разравнивают площадку для обустройства зоны отдыха.

На улице Ленина подрядчики уже завершили планировку территории, подсыпку и выравнивание участка, а также установку бордюров. На новой зоне семейного отдыха уже появилось оборудование для детского городка.

На площадке по ул. Доваторцев, 41/1 был смонтирован каркас навеса, который будет защищать спортсменов от непогоды и солнечной жары. В ближайшее время планируют установить антивандальные тренажеры.

По проезду Энгельса начали планировку грунта и демонтаж старого оборудования. Работы задерживались из-за капризов погоды, но мэр Ставрополя Иван Ульянченко заверил, что работы будут выполнены в срок, а при необходимости темп работы усилят.