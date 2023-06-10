Уголовное дело за незаконное разрешение на строительство завели на экс-замглавы Пятигорска

Бывшего чиновника отправили в СИЗО Фото: Залина ТАТАРОВА

Бывший заместитель экс-главы Пятигорска Льва Травнева стал фигурантов того же уголовного дела, что и его руководитель. Его отправили в СИЗО по подозрению в выдаче незаконного разрешения на строительство автосалона, сообщает ГУ МВД по СКФО.

В 2021 году Лев Травнев был приговорен к 3 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Дело состояло из четырех эпизодов, но обвинили его лишь по двум. В их числе — выдача разрешения на строительство автосалона «Лада-Центр Пятигорск» на земельном участке, на котором по закону можно размещать только объекты инфраструктуры для курортного лечения и отдыха.

Теперь первый заместитель Льва Травнева попал под следствие за тот же проступок. Ему было предъявлено подозрение в «превышении должностных полномочий».

Следствие уверено, что чиновник знал, что на данной территории запрещено строительство объектов, не связанных с курортным лечением и отдыхом. Участок находился во второй зоне горно-санитарной охраны города-курорта Пятигорска.

— В результате противоправной деятельности должностного лица были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий», — рассказали в полиции.

Сейчас экс-замглавы Пятигорска находится под стражей.

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