Семья с двумя детьми пострадала в ДТП на Ставрополье из-за отца-лихача

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Залина ТАТАРОВА

В субботу, 10 июня, машина с целой семьей вылетела в кювет на трассе «Кавказ» из-за неадекватной скорости. За рулем был 31-летний отец двоих детей.

По данным ГИБДД Ставрополья, водитель «Фольксваген Пассат» ехал настолько быстро, что потерял управление. Машина вылетела в кювет на 250-м километре трассы недалеко от Невинномысска и перевернулась.

Вся семья получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Водитель — 31-летний отец — с 2019 года уже 14 раз был привлечен к ответственности за нарушение скоростного режима.

В машине находились его дети. Шестилетний мальчик был пристегнут ремнем и бустером, годовалый малыш сидел в автокресле.

На месте работает ДПС и уточняет все обстоятельства произошедшего. Автоинспекторы разбираются, был ли водитель трезв в момент ДТП.

Накануне в Минводах два легковых автомобиля столкнулись между собой на пересечении трассы «Кавказ». После ДТП госпитализировали шестерых.