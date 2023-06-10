Магнит с Олимпиады-2014 продают в Пятигорске за 249 миллионов

Фото: avito.ru

На сайте объявлений житель Ставрополья продает магнит с символикой Олимпиады в Сочи за 249 миллионов рублей. Мужчина уверяет, что такие никогда не продавались в магазинах.

Автор объявления заявил, что этот лот подойдет серьезному коллекционеру как прекрасный подарок. Покупателю обещают подарить «чудесный блокнот» в качестве бонуса.

— Партия выпущена по заказу не для продажи в розничной сети, — пишет автор.

Еще один ставрополец за свой раритет требует сумму куда скромнее. За 8 тысяч рублей он выставил на продажу пятирублевую купюру с автографом известного музыканта.