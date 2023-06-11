В Предгорном округе водитель умер за рулем машины и врезался в столб

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Автоавария с двумя погибшими и один пострадавшим произошла вечером 10 июня в поселке Вин-Сады Предгорного округа Ставрополья.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, автомобиль Volkswagen Polo съехал с дроги и врезался в столб. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 65-летнего водителя и пассажирки, личность которой устанавливается.

Выяснилось, что причиной смерти водителя стал сердечный приступ. Также в аварии пострадал 65-летний местный житель. Его доставили в больницу.

-Установлено, что водитель не был пристёгнут ремнем безопасности в момент ДТП, злостным нарушителем ПДД не является. Был ли он трезв и точные причины смерти будут установлены в рамках экспертиз, - добавили в региональной Госавтоинспекции.