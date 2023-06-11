В Кисловодске начнут штрафовать хозяев, прогнавших своих питомцев на улицу

Безнадзорных животных в курортном городе может стать меньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кисловодске планируют начать штрафовать жителей, выбросивших на улицу своих питомцев. Ранее соответствующий законопроект был одобрен в Совете Федерации.

- Тема безнадзорных собак актуальна для города, и новые меры могут стать важным шагом для защиты животных и воспитания ответственного отношения к питомцам, - отметили в пресс-службе администрации курортного города.

В мэрии пояснили, что штраф за составит до 15 тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч – для должностных и до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Если же животное причинит вред здоровью или жизни человека, то владельцам придется оплатить штраф на сумму до 30 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Ответственность будут нести как простые горожане, так и приюты, а также иные профильные ведомства и организации.