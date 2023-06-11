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НовостиОбщество11 июня 2023 6:15

На Ставрополье за сутки выявили 39 пьяных водителей

В крае продолжаются рейды по профилактике нетрезвого вождения
Алина МАКСИМОВА
Нетрезвых водителей выявляют автоинспекторы.

Нетрезвых водителей выявляют автоинспекторы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае с 9 по 12 июня проводятся рейды по профилактике нетрезвого вождения.

Только за сутки 10 июня в крае выявлено 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Четверо из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами.

Тем временем за прошедшие 24 часа на Ставрополье произошло пять автоаварий. По данным региональной Госавтоинспекции, 9 человек пострадали, еще двое погибли.