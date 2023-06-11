В Ставрополе на проспекте Юности из-за провала плитки образовалась дыра

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Внушительных размеров дыра образовалась на пешеходной части проспекта Юности в Ставрополе из-за провала тротуарной плитки. Жители краевого центра активно обсуждают ЧП в социальных сетях.

По мнению горожан, причиной провала плитки стали проливные дожди. Потоками воды вымыло менее плотный участок земли из-под плитки. Некоторые же уверены, что проблема в том, что работы по замене тротуара были выполнены не качественно.

К слову, тротуар, на котором образовался провал, был обновлен совсем недавно. Работы были завершены в первых числах июня.

Тем временем специалисты уже оградили данный участок.