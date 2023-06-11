Ставропольский аграрный университет вошел в ТОП-3 сельхозвузов России

Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский аграрный университет вошел в ТОП-3 сельскохозяйственных вузов России, попавших в рейтинг RAEX-100. В числе соперников СтГАУ значились федеральные и опорные высшие учебные заведения страны.

Кроме того, Ставропольский агроуниверситет попал в ТОП-100 ведущих вузов России, укрепив свои позиции.

По итогам ежегодного рейтинга RAEX-100, в 2023 году вуз переместился с 61 на 56 позицию и обошел два вуза СКФО - Северо-Кавказский федеральный университет (71 место) и Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова (93 место).

Стоит отметить, что составлением рейтинга занимается команда независимых экспертов, которые оценивали способности российских высших учебных заведений обеспечить высокое качество знаний, навыков и умений выпускников, учитывая условия для их получения и результаты применения.

При подготовке рейтинга аналитиками обрабатывались статистические данные, а также проводились опросы более 120 тысяч респондентов, в числе которых студенты, выпускники, представители академических и научных кругов, а также работодатели.

В общей сложности в ТОП-100 вошли вузы 29 регионов страны.