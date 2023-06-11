В Ставрополе в летних лагерях проходят занятия по гражданской обороне

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Около 700 школьников смогут посетить занятия по гражданской обороне, которые в этом году проводятся в летних лагерях в Ставрополе.

Первопроходцами стали воспитанники летнего лагеря школы №18. В игровой форме детям напомнили о правилах поведения и безопасности в городе и в быту. Внимание школьников акцентировали на противопожарной безопасности, правилах поведения на воде и дороге. Также ребят познакомили со средствами индивидуальной защиты и правилами оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях.

В Ставрополе летом открылись 32 муниципальных лагеря и Дворца детского творчества «Веселый улей». Занятие для первой смены посвящены гражданско-патриотической тематике. Этим летом в лагерях побывают порядка 3,5 тысяч детей.