В Ставрополе в автоавариях с начала года пострадали почти 30 детей

Чаще всего дети попадают в аварии из-за невнимательности. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ставропольские автоинспекторы подсчитали число автоаварий за прошедшие пять месяцев 2023 года, участниками которых стали несовершеннолетние.

Выяснилось, что с начала года произошло 25 ДТП с участием детей. В результате автоаварий пострадали 28 несовершеннолетних жителей города. Трое из детей получили травмы из-за собственной неосторожности.

При этом только 13 детей из пострадавших были пассажирами. Чаще всего они попадают в аварии в качестве пешеходов.