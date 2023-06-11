Ставропольские триатлонисты завоевали 18 наград на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Ставропольские спортсмены показали высокий уровень подготовки на всероссийских соревнованиях по триатлону «IRONSTAR 113 GELENDZHIK 2023». Наши триатлонисты привезли домой 18 наград.

Как сообщает администрация краевой столицы, в соревнованиях участвовали троеборцы из мультиспортивного клуба «Ставрополис» и команды «TriForceClub».

По результатам состязаний, в плавание на открытой воде на дистанции в две мили лучшей стала Владлена Феськова. На дистанции «1 миля» Петр Булеца взял «серебро», а Артем Канах – «бронзу».

В основных стартах на «полужелезной» дистанции серебряную награду завоевал Андрей Даниленко. На спринтерской дистанции спортсмены преодолели 750 м – плавание на открытой воде, 20 км – велогонка и 5 км – бег. Победителями в различных возрастных категориях стали Светлана Романовская, Константин Сычов и Вячеслав Новоселов стали победителями, а Магомед Магомедов заработал бронзовую медаль.

- В Ессентуках прошли всероссийские соревнования, а также чемпионат и первенство края по триатлону в дисциплине триатлон-спринт. На пьедестал поднялись 10 ставропольских троеборцев, из которых 5 – обладатели золотых наград, - говорится в сообщении.

Золотые награды взяли: Константин Сычов, Светлана Прищепчук, Даниил Зименс, Егор Коробко и Андрей Сорокин. Второе место заняли: Денис Городненко, Елена Блажко и Евгений Осадчий, а Владимир Агапов и Екатерина Серебренникова стали обладателями бронзовых медалей.