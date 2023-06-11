В Кисловодске предложили выдавать путевки в санаторий за каждый подбитый танк

Кисловодск готов разместить участников СВО в санаториях. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Мэр Кисловодска предложил выдавать участникам СВО путевки в санаторий за каждый подбитый танк.

С соответствующим предложением Евгений Моисеев обратился к местным здравницам.

- Leopard и Abrams. В Великую Отечественную войну Кисловодск стал городом-госпиталем, после Победы - всесоюзной курортной здравницей. В качестве благодарности за профессиональное выполнение боевых задач предложил нашим здравницам выделять путёвку каждому бойцу за подбитый танк Abrams или Leopard. Уверен, что наши санатории поддержат инициативу, - заявил глава курорта.

При этом путевки предлагается выдавать в профильные санатории, учитывая медицинские показания военнослужащих.