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НовостиОбщество11 июня 2023 11:57

В Кисловодске предложили выдавать путевки в санаторий за каждый подбитый танк

С инициативой выступил глава курортного города
Алина МАКСИМОВА
Кисловодск готов разместить участников СВО в санаториях.

Кисловодск готов разместить участников СВО в санаториях.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Мэр Кисловодска предложил выдавать участникам СВО путевки в санаторий за каждый подбитый танк.

С соответствующим предложением Евгений Моисеев обратился к местным здравницам.

- Leopard и Abrams. В Великую Отечественную войну Кисловодск стал городом-госпиталем, после Победы - всесоюзной курортной здравницей. В качестве благодарности за профессиональное выполнение боевых задач предложил нашим здравницам выделять путёвку каждому бойцу за подбитый танк Abrams или Leopard. Уверен, что наши санатории поддержат инициативу, - заявил глава курорта.

При этом путевки предлагается выдавать в профильные санатории, учитывая медицинские показания военнослужащих.