В Пятигорске 12 июня закроют для проезда несколько улиц

Водителей просят заранее продумывать маршрут.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пятигорске в День России введут ограничения для движения транспорта. Так, 12 июня с 08.00 утра и до завершения мероприятий для проезда будут закрыты следующие улицы:
- Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
- Коста Хетагурова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
- Крайнего на участке от пересечения с проспектом Мира до пересечения с улицей Коста Хетагурова.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.