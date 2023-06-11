В Пятигорске 12 июня закроют для проезда несколько улиц

Водителей просят заранее продумывать маршрут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске в День России введут ограничения для движения транспорта. Так, 12 июня с 08.00 утра и до завершения мероприятий для проезда будут закрыты следующие улицы:

- Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

- Коста Хетагурова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

- Крайнего на участке от пересечения с проспектом Мира до пересечения с улицей Коста Хетагурова.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.