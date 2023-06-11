Губернатор Ставрополья Владимиров посетил площадки «Белой акации»

Официальный ТГ-канал губернатора Ставропольского края.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров посетил площадки форума «Белая акация». Губернатор отметил, что мероприятие – большое событие не только для края, но и страны в целом.

- Это большое событие в культурной жизни страны, и, что важно для меня - в него вовлекается весь Ставропольский край, - отметил Владимир Владимиров. - Форум «Белая акация» - объединяющий. К нам приехали гости из разных стран, со всех концов России. Общение и совместное творчество позволит людям в нашем крае получить заряд созидательной энергии.

Творческие площадки форума работают не только в Ставрополе и городах КМВ, Выступления и встречи проходят в разных городах и селах региона – от Красногвардейского до Туркменского округов.

Форум продлится до 14 июня.