Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Минераловодском округе

Фото: Госавтоинспекция СК.

Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в аварии в Минераловодском округе Ставропольского края.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, в селе Левокумка 27-летняя водитель автомобиля Рено Сценик выехала на встречку и врезалась в Ладу Гранту.

В больницу Пятигорска доставлены водитель иномарки и трое детей в возрасте трех, четырех и шести лет, а также водитель Гранты, ее муж и трехлетняя дочь.

Все дети в обеих машинах на момент аварии находились в автокреслах.

- Виновница ДТП пояснила, что ее якобы «подрезали», и она вынуждена была выехать на встречную, - сообщили в Госавтоинспекции СК. - По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.