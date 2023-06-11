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НовостиПроисшествия11 июня 2023 15:01

Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Минераловодском округе

Аварию спровоцировала вылетевшая на встречку 27-летняя местная жительница
Алина МАКСИМОВА
Фото: Госавтоинспекция СК.

Фото: Госавтоинспекция СК.

Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в аварии в Минераловодском округе Ставропольского края.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, в селе Левокумка 27-летняя водитель автомобиля Рено Сценик выехала на встречку и врезалась в Ладу Гранту.

В больницу Пятигорска доставлены водитель иномарки и трое детей в возрасте трех, четырех и шести лет, а также водитель Гранты, ее муж и трехлетняя дочь.

Все дети в обеих машинах на момент аварии находились в автокреслах.

- Виновница ДТП пояснила, что ее якобы «подрезали», и она вынуждена была выехать на встречную, - сообщили в Госавтоинспекции СК. - По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.