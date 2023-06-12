В Нальчике местный житель пытался изнасиловать девушку в общежитии

Девушка смогла отбиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение жителя Нальчика, который чуть не изнасиловал девушку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

По версии следствия, 9 апреля 2023 года 35-летний мужчина проник в комнату потерпевшей в общежитии. Злоумышленник попробовал изнасиловать свою жертву, но она оказала сопротивление и смогла отбиться.

По факту завели уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище» и «Покушение на изнасилование». Расследование уже завершено, дело передали в суд.