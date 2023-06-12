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НовостиОбщество12 июня 2023 12:05

В Ставропольском крае рабочая неделя начнется с дождя и града

Об этом сказано на сайте гидрометцентра
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
По данным МЧС, непогода продержится, как минимум, до 14 июня

По данным МЧС, непогода продержится, как минимум, до 14 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье прогнозируют ухудшение погоды с 12 июня. Синоптики ожидают дождь с грозой и градом, а также порывистый ветер. Об этом сказано на сайте регионального гидрометцентра.

Непогода установится 12 июня, в последний выходной день. Местами будет идти грозовой дождь, возможен сильный в сочетании с градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 25 до 35 градусов.

В первые рабочие дни непогода сохранится. Ночью температура может упасть до 15 градусов, а днем в некоторых районах подняться до 34-36 градусов.

Фото: stavpogoda.ru

Фото: stavpogoda.ru

Когда закончится непогода, неизвестно. ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение, действие которого заканчивается 14 июня.