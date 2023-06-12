В Ставропольском крае рабочая неделя начнется с дождя и града

По данным МЧС, непогода продержится, как минимум, до 14 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье прогнозируют ухудшение погоды с 12 июня. Синоптики ожидают дождь с грозой и градом, а также порывистый ветер. Об этом сказано на сайте регионального гидрометцентра.

Непогода установится 12 июня, в последний выходной день. Местами будет идти грозовой дождь, возможен сильный в сочетании с градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 25 до 35 градусов.

В первые рабочие дни непогода сохранится. Ночью температура может упасть до 15 градусов, а днем в некоторых районах подняться до 34-36 градусов.

Фото: stavpogoda.ru

Когда закончится непогода, неизвестно. ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение, действие которого заканчивается 14 июня.