На Ставрополье школьника, убегавшего от собаки, сбила машина

Фото: УГИБДД по СК

В Минеральных Водах ребенок попал под машину, убегая от собаки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось днем 11 июня на улице Советской. Водитель Опель Астра наехал на выбежавшего на дорогу мальчика. 11-летний пострадавший госпитализирован с травмой головы. Он уверяет, что убегал от агрессивной собаки.

- Автомобилем управлял 33-летний местный житель, который за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, на момент ДТП был трезв, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

Инспекторы считают, что причиной аварии стал человеческий фактор. Степень вины участников ДТП устанавливается.