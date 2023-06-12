Житель Карачаево-Черкесии погиб, упав с лошади в бурную реку

Фото: УМЧС по КЧР

В Карачаево-Черкесии местный житель погиб, упав с лошади в реку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМЧС.

Все произошло в ауле Ильич, на слиянии рек Большой Зеленчук и Кяфар. Во время перехода житель аула Сары-Тюз упал с лошади, его унесло течением. Очевидцы вызвали спасателей.

На место приехали гарнизон из двух сотрудников МЧС, а также свыше десятка спасателей. Через два с половиной часа тело погибшего нашли в трех километрах от места падения, его извлекли из воды.

Как уточняет МЧС, делом теперь занимается республиканская полиция.