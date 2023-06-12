В Георгиевске во время ливня дерево упало на частный дом

Фото: мэрия Георгиевска

Мэр Георгиевска Андрей Зайцев рассказали о последствия ливня, который полил 11 июня 2023 года в городе.

По улице Луначарского высокий ясень упал на домовладение. На опубликованных кадрах видно, что дерево разрушило кирпичный забор и задело крышу. Как отмечает мэр Зайцев, пострадали постройки, но люди остались невредимы: они вовремя эвакуировались. После оценки ситуации семье помогут восстановить поврежденное.

Кроме того, упали деревья на других улицах. Власти города объезжают территорию и убирают последствия.