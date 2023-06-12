В горах Железноводска ко Дню России развернули флаги страны и новых субъектов

В Железноводске ко Дню России на всех горах волонтеры развернули флаги России и новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Активистов сопровождали сотрудники мэрии. На Бештау, в частности, забрался мэр города Евгений Бакулин. Как утверждает градоначальник, волонтеры покорили такие горы, как Железна, Медовая, Развалке и Кабанке.

– На всех вершинах мы поднимаем наш флаг и флаги новых субъектов. Кроме того, будет пролетать большой аэростат с надписью «Россия». Его можно будет заметить между гор. Всех с праздником, – заявил мэр Бакулин.