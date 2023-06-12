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НовостиПроисшествия12 июня 2023 13:28

В Пятигорске пенсионер взял в кредит и отдал мошенникам миллион рублей

Заведено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Пятигорске начали расследовать уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, жертвой которого стал 83-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пенсионеру позвонили неизвестные и представились сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что на имя пятигорчанина хотят оформить кредит. Чтобы пресечь попытку, пенсионера попросили опередить гипотетического злодея и оформить на себя кредит.

Мошенник убедил потерпевшего пойти на такой шаг и затем перевести деньги на «безопасный счет». Ущерб превысил миллион рублей. Когда пенсионер осознал, что произошло – он обратился в правоохранительные органы с заявлением. Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативник пытаются установить личность звонившего, который обманов забрали у потерпевшего такую большую сумму.