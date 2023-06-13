Два человека погибли и один пострадал в ДТП из-за выезда на встречку на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вблизи Буденновска на Ставрополье, на 7 километре трассы «Ачикулак – Нефтекумск – Буденновск», водитель «Лады Гранты» по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Навстречу нарушителю ехал «Шевроле Клан», в который врезался отечественный автомобиль. Оба автомобиля съехали на обочину и загорелись.

— От полученных травм в результате ДТП скончались оба водителя. 46-летняя пассажирка иномарки доставлена в больницу. Погибший водитель «Гранты», 45-летний житель Буденновска, был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На момент аварии отечественный автомобиль был технически исправен. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. По факту происшествия проводится проверка.

Другая смертельная авария произошла во дворе частного дома. Водитель заезжал домой, но не заметил, как его двухлетняя внучка оказалась вблизи автомобиля. Девочку сбили, а после экстренно повезли в реанимацию, но помочь ей не удалось.