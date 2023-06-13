Дефицит кадров на Ставрополье достиг максимальных значений с прошлого года

Дефицит сотрудников на Ставрополье достиг максимальных значений с начала прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье с начала прошлого года дефицит кадров достиг максимальных значений. Показатель считается по количеству резюме на одну вакансию. Так, в Ставропольском крае он составил 3,4 вместо 4,1 в январе 2022 года, а в СКФО – 4,1, что также является дефицитом. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Дефицит определяется соотношением количества резюме на вакансию. Если их количество меньше 4, это считается недостатком сотрудников. Нормой считается состояние от 4 до 7,9 резюме на одну вакансию. Меньше – дефицит, больше – переизбыток. В апреле и мае 2022 на Ставрополье показатель составлял 6,1, а потом опустился.

— Самыми дефицитными специалистами на данный момент в Ставропольском крае являются специалисты из сферы розничной торговли (1,5 резюме на вакансию). Также в список наиболее дефицитных кадров попали специалисты из сфер «Автомобильный бизнес» (1,7 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика (2,3), «Рабочий персонал» (2,3), – рассказали в hh.ru.

Также дефицит наблюдается в сферах «Рабочий персонал» (2,3), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,4), «Сельское хозяйство» (2,6), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,7), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,8), «Производство, сервисное обслуживание» (3), «Строительство, недвижимость» (3,1).

Одновременно с этим наиболее высокое количество кадров наблюдается в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (23,3 резюме на вакансию). Более 7,9 специалистов на место также есть в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (18,6), «Высший и средний менеджмент» (15,7), «Маркетинг, реклама, PR» (15,3), «Информационные технологии» (12), «Безопасность» (10,5), «Административный персонал» (9,5), «Юристы» (8,4), «Страхование» (8,3).

В профессиях с большой конкурентностью специалистам сложнее найти работу, так как на нее претендует много человек.